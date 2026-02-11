الربيعي وباسوجوج يدعمان الأخدود أمام الحزم

تلقى فريق الأخدود الأول لكرة القدم، دفعة مهمة قبل مواجهة الحزم، الخميس، بعد مشاركة المدافع سعيد الربيعي، والكاميروني كريستيان باسوجوج في التدريبات الجماعية، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعاد الربيعي وباسوجوج إلى التدريبات بعد تعافيهما من إجهاد عضلي أبعدهما عن خوض مواجهة الهلال الماضية التي خسرها الفريق 0ـ6 لحساب الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، لكن المصادر ذاتها أوضحت أن مشاركتهما أمام الحزم ستحدد خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

وقاد الربيعي «31 عامًا» خط دفاع الأخدود في 16 مباراة خلال النسخة الجارية من دوري «روشن»، وسجل 4 أهداف وصنع واحدًا، أما باسوجوج «30 عامًا» فقد خاض 15 مواجهة بالدوري، وأحرز هدفًا وصنع أربعة.

واختتم الفريق النجراني تحضيراته لمواجهة الحزم بحصة تدريبية ركز من خلالها الروماني ماريوس سوموديكا على وضع اللمسات الأخيرة على خططه الفنية.

ويحتل الأخدود المركز الـ17 برصيد 10 نقاط، بينما يملك الحزم 21 نقطة في المركز الـ12 قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب الأخير في الرس ضمن الجولة الـ22 من الدوري.