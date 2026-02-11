كاريلي في ظهوره الأول: متحمس.. وواثق من النتائج الجيدة

أظهر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، حماسه الكبير بعد توليه المهام الفنية للفريق الجنوبي، معربًا عن ثقته في تحقيق نتائج جيدة.

وعُين كاريلي مدربًا لضمك، الأربعاء، خلفًا للبرتغالي أرماندو إيفانجيليستا المقال من منصبه على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي.

وقال كاريلي في ظهوره الإعلامي الأول خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة التعاون، الخميس، ضمن الجولة الـ22 من الدوري: «سبق لي العيش مع عائلتي في السعودية لمدة عامين ونصف العام، وكانت تجربة مميزة، والعودة عبر نادي ضمك تمثل لي ولعائلتي سعادة كبيرة».

وأضاف المدرب البرازيلي: «بدأت العمل بعد وصولي مباشرة في الاستعداد لمباراة التعاون، وأشعر بحماس كبير تجاه هذه التجربة، ولدي قناعة بأننا قادرون على تحقيق نتائج إيجابية».

وكشف كاريلي عن أنه اجتمع مع الطواقم الفنية والإدارية من أجل التعرف بشكل أكبر على الفريق، مؤكدًا أنه لم يتخذ بعد قرارات نهائية، وسيعمل على جمع المعلومات خلال الفترة المقبلة.

وواصل مدرب ضمك حديثه عن مواجهة التعاون قائلًا: «المباراة مهمة وحساسة، وسنعمل بكل تركيز حتى نظهر بصورة تليق باسم النادي وتخدم هدفنا في تحقيق نتيجة إيجابية، سيكون هناك حديث مباشر مع اللاعبين لتحديد الطريقة المناسبة لخوض المواجهة، سواء من حيث الأسلوب أو التنظيم داخل الملعب».

واختتم فابيو كاريلي: «أنا متفائل بما يملكه فريق ضمك من إمكانات فنية وبشرية، ومهمتي الأساسية هي منح اللاعبين الثقة والدعم، وأنا على ثقة بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب».