الفوز السابع تواليًا يقرب النصر من ربع النهائي

فاز فريق النصر الأول لكرة القدم 1ـ0 على مضيفه أركاداج التركمانستاني، مساء الأربعاء، مُعادلًا ثاني أطول سلسلة انتصاراتٍ له تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس، فيما اقترب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وأحرز عبد الله الحمدان، المهاجم المنضم أخيرًا إلى الفريق، هدف الفوز على أركاداج، في الدقيقة 19، مفتتحًا رصيده التهديفي مع «الأصفر» الذي ضمَّه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض النصر المباراة، على ملعب «أركاداج شتاديوني» في مدينة أركاداج جنوبي تركمانستان، بتشكيلٍ أغلبه من اللاعبين المحليين.

ومن الأجانب، أشرك جيسوس ثلاثة فقط، هم البرازيليان بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط المنضم خلال الانتقالات الشتوية.

وحقق الفريق، في ذهاب ثمن النهائي الآسيوي، انتصاره السابع على التوالي.

وبعد سلسلة تعثرات، صنعها تعادلٌ و3 هزائم، في دوري روشن السعودي، كسِبَت كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواجهاتها ضمن الجولات الست الماضية من المسابقة. وبالفوز السابع تواليًا، عادل «الأصفر» ثاني أطول سلسلة انتصاراتٍ له تحت قيادة جيسوس، مدربه منذ الصيف الماضي.

وشمِلت السلسلة الأطول 10 مبارياتٍ محلية وقارية، في بداية الموسم، وقطعتها الخسارة 1ـ2 من الاتحاد ضمن ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل تعثراته الأربعة التي سبقت سلسلة انتصاراته الجارية، كسِب الفريق سبع مبارياتٍ على التوالي، توزّعت بين الدوري ودوري أبطال آسيا 2.