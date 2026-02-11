النصر يغير عادات الحمدان

رفض عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الانتظار طويلًا قبل قصِّ شريط أهدافه مع ناديه الجديد، محققًا ما غاب عنه مع فريقي الهلال والشباب.

ومن المشاركة الثانية بشعار النصر، سجَّل الحمدان أمام أركاداج التركمانستاني، مساء الأربعاء، في مدينة أركاداج، فقاد فريقه الجديد إلى الفوز 1ـ0 في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2. وجاء هدفُه بعد استغلال تمريرة بينية من زميله البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي.

ودخل المهاجم الدولي بديلًا قبل نهاية المواجهة مع الاتحاد، الجمعة ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وفي مباراته الثانية مع «الأصفر»، أشركه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أساسيًا أمام الفريق التركمانستاني، واستبدله خلال الشوط الثاني.

وضمَّ نادي النصر اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، منتصف الأسبوع الماضي، مُوقِّعًا معه عقدًا حتى صيف 2030.

وافتتح الحمدان أهدافه مع الشباب بعد 10 مشاركات، ومع الهلال، الذي ضمَّه في فبراير 2021، بعد سبع مشاركات.

وصُعِّد اللاعب إلى فريق الشباب الأول عام 2019، وأمضى خمسة أعوامٍ في الهلال.