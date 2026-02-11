الألعاب العربية.. 16 ميدالية سعودية

اختتم فريق القادسية للتايكوندو مشاركة الفرق السعودية في دورة الألعاب العربية لأندية السيدات، التي استضافتها «الشارقة 2026»، بتحقيقه أربع ميداليات، الأربعاء.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعبة دنيا صابر في وزن تحت 73 كجم، فيما حققت اللاعبة لتين مثنى الميدالية الفضية في وزن تحت 62 كجم.

كما نالت اللاعبة مريم آل خزعل الميدالية البرونزية في وزن تحت 46 كجم، وأضافت اللاعبة نوال هزازي ميدالية برونزية أخرى في وزن تحت 53 كجم.

وبهذه الميداليات ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات إلى 16 «4 ذهبيات، 7 فضيات، 5 برونزيات».