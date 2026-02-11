لموشي: هدفي بناء شخصية قتالية لـ«نسور قرطاج»

أكد صبري لموشي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أنه يعتزم منح المنتخب الملقب بـ «نسور قرطاج» شخصية وهوية واضحة، والعمل ​على تحسين الأداء، قبل كأس العالم 2026.

وانفصلت تونس عن المدرب سامي الطرابلسي، مطلع يناير الماضي، بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية، التي لعبت في المغرب، وعينت لموشي بديلًا له.

وخلال أول مؤتمر صحافي له، الأربعاء، أظهر لموشي احترامًا لسلفه الطرابلسي المدرب السابق، وبقية ‌أفراد الجهاز ‌الفني، وتحقيقهم التأهل إلى كأس العالم للمرة ​السابعة.

وقال ‌لموشي: «لست هنا لأنتقده لأنه مدرب محترف، وقدم عملًا جيدًا على رأس الجهاز الفني للمنتخب».

وأضاف: «أتحمل مسؤولياتي كاملة، وأسعى لأن أكون في مستوى ثقة الاتحاد التونسي للعبة، ومستوى توقعات الجماهير الرياضية في تونس».

وتابع: «هدفي بناء فريق ‌يجمع بين الخبرة والشباب، بأسلوب لعب مميز، وروح قتالية ‌عالية».

وفيما يتعلق بالتحضيرات لكأس العالم 2026، أشار المدرب إلى أن المنتخب سيسعى لخوض مباريات تجريبية قوية أمام منتخبات متأهلة لكأس العالم، من بينها مواجهة مع كندا، إحدى الدول ‌المضيفة للبطولة، بهدف اختبار جاهزية اللاعبين، ورفع وتيرة المنافسة قبل انطلاق البطولة الرسمية.