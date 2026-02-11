«اتفاق مبادئ» ينهي نزاع «يويفا» والريال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وريال مدريد، الأربعاء، عن توصلهما إلى اتفاق من ​شأنه أن ينهي نزاعهما القانوني المرير بشأن دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح.

وأوضح «يويفا» ورابطة الأندية الأوروبية والنادي الإسباني إنهم توصلوا إلى «اتفاق مبادئ» يتم فيه احترام الجدارة الرياضية بعد أشهر من المحادثات التي تهدف إلى تعزيز «رفاهية» كرة ‌القدم الأوروبية للأندية.

وقال ‌«يويفا» وريال مدريد في ​بيان ‌مشترك: «⁠سيسهم اتفاق المبادئ ⁠أيضًا في حل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها».

وسعى ريال مدريد في أكتوبر الماضي إلى الحصول على تعويض من «يويفا» بعد أن قال النادي إن المحكمة الإقليمية في مدريد ⁠رفضت الطعون المقدمة من «يويفا» والاتحاد الإسباني ‌للعبة ورابطة الدوري الإسباني ‌فيما يتعلق بدوري السوبر.

وكان ​ريال مدريد من ‌بين 12 ناديًا أوروبيًا دعموا البطولة المنفصلة في ‌عام 2021 قبل أن ينهار الدعم للحدث المثير للجدل تحت ضغط الجماهير والحكومة.

ومع انسحاب الفرق، بما في ذلك ستة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ‌كان ريال مدريد وبرشلونة الناديان الوحيدان اللذان ما زالا يدعمان المشروع ⁠الذي ⁠هدد لفترة وجيزة منافسة دوري أبطال أوروبا التابع لـ «يويفا».

لكن برشلونة انسحب رسميًا من مشروع دوري السوبر مطلع الأسبوع، مما جعل ريال مدريد المدافع الوحيد المتبقي عن تنظيم هذه المسابقة.

وحاول المنظمون إحياء الفكرة في ديسمبر 2024 بمفهوم جديد وهو «الدوري الموحد» الذي يضم 96 ناديًا ستتنافس في أربع درجات.

لكن هذه الفكرة أيضًا لم تحظَ ​بدعم كبير ​في ظل مقاومة شديدة من مسابقات الدوري الكبرى مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.