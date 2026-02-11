ديوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثالثًا عالميًا ووصيف بطل أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دورة الدوحة فئة 500 نقطة بسبب «إرهاق كبير»، حسبما أعلن المنظمون، الأربعاء، عبر «إنستجرام» موقع التواصل الاجتماعي.

وكان ديوكوفيتش يستعد لخوض أول دورة له في قطر منذ نهائي ملبورن، إذ حرمه الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، في الأول من فبراير الجاري من لقب قياسي «25» في بطولات الجراند سلام.

وفي غياب الصربي الذي يركّز في عمر الـ38 تقريبًا حصرًا على دورات ماسترز الألف نقطة والبطولات الكبرى، سيكون ألكاراس ومطارده المباشر في التصنيف العالمي الإيطالي يانيك سينر أبرز الأسماء المرشحة للقب في دورة الدوحة المقررة من 16 إلى 21 الشهر الجاري، علمًا أنهما سيخوضان أول دورة منذ أستراليا المفتوحة.

ومن المتوقع أن يعود حامل لقب 24 بطولة كبرى إلى منافسات رابطة اللاعبين المحترفين عبر دورة ماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز الأمريكية في الفترة بين الرابع و15 مارس المقبل.