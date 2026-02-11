الأهلي وبيراميدز يعودان إلى الانتصارات

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوزه 2ـ0 على ​ضيفه الإسماعيلي ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، التي شهدت أيضًا تغلب بيراميدز على إنبي 2ـ1، الأربعاء.

ورفع الأهلي، حامل اللقب، رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني، وخمس نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، الذي خاض مباراة أكثر.

وفاز الأهلي للمرة الثانية في ثلاث مباريات بعدما تعادل ‌في المباراة الماضية ‌مع البنك الأهلي. وتجمد رصيد الإسماعيلي ​عند ‌عشر ⁠نقاط ​ليتذيل الترتيب.

ومنح محمد بن رمضان، لاعب الوسط، التقدم للأهلي بعدما استغل كرة مرتدة عقب تمريرة من الشحات، فشل دفاع ⁠الإسماعيلي في إبعادها، وأطلق تسديدة مباشرة في ‌الشباك بالدقيقة 31.

وسجل لاعب ‌تونس، الذي عاد للتشكيلة الأساسية ​بعد إيقاف إمام عاشور، للمرة الأولى مع الأهلي في الدوري المصري.

واستغل الأهلي الزخم ‌بعد تقدمه وضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني، وهو ما نجح في تحقيقه المدافع ياسين مرعي قرب الاستراحة.

وبعد ركلة ركنية قصيرة نفذها طاهر محمد طاهر، أرسل بن ‌شرقي تمريرة عرضية استقبلها مرعي بتسديدة بقدمه اليسرى أبدلت اتجاهها لتستقر في الشباك قبل دقيقتين ⁠من الاستراحة.

وفي المباراة الثانية، افتتح ماهر التسجيل في الدقيقة 24 مستغلًا تمريرة عرضية لعبها محمود عبد الحفيظ «زلاكة»، وهيأها ‌مروان حمدي بضربة ‌رأس وتلقاها ماهر على ​صدره ‌قبل ⁠أن ​يطلق تسديدة ⁠قوية داخل الشباك من مسافة قريبة.

لكن إنبي أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني عندما لعب علي محمود تمريرة عرضية منخفضة من الجانب الأيسر حولها البديل أقطاي عبد الله ⁠إلى داخل الشباك.

واستعاد بيراميدز تقدمه ‌في الدقيقة ‌72 من خلال ركلة ​جزاء نفذها ماهر ببراعة. ‌

وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد أحمد عاطف «⁠قطة» بعد ⁠حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعدما ضرب بمرفقه حامد عبد الله لاعب إنبي في الدقيقة 77.

وحافظ بيراميدز على تقدمه على الرغم من النقص العددي ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بعد حصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث السابقة بالمسابقة وخسارته الجولة الماضية 1ـ2 أمام سموحة.