الرابطة تدرس الجدولة «غير المتناظرة» في روشن

تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تطبيق الجدولة غير المتناظرة، لدوري روشن الموسم المقبل، بدلاً من النظام الحالي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ونظام الجدولة المتناظرة الذي يسمى «عكس المرآة»، والمعتمد في الدوري حاليًا، يكون فيه ترتيب مباريات الدور الثاني مطابقًا للأول مع تبديل الملعب.

وتُطبق الجدولة غير المتناظرة في عدد من الدوريات الأوروبية منها الإنجليزي، وهي التي لا يكون فيها ترتيب مباريات الدور الثاني نسخة من الدور الأول.

وأوضح المصدر أن سبب تطبيق الجدولة غير المتناظرة، في حال اعتماده، يعود إلى صعوبة التنسيق بين الملاعب في المدن التي تستضيف مباريات الدوري، فضلًا عن صيانتها الدورية.

وكان ممثلو أندية روشن قد استمعوا للمقترح خلال ورشة العمل التي جرت الأسبوع الماضي، لمناقشة مسودة روزنامة الموسم الرياضي المقبل.

وبيّن المصدر أن إعداد جدول الدوري يتم وفقًا لبرنامج تُدخل من خلاله جميع البيانات من مواعيد وتوقيت مباريات وجاهزية الملاعب وغيرها من الاعتبارات التنظيمية.