«ريكورد»: الاتحاد يبقي بيريرا حتى 2027

توصل البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى اتفاق مع إدارة شركة النادي الجداوي، بتمديد العلاقة التعاقدية بينهما لعام إضافي، وفق ما كشفت عنه صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الأربعاء.

وطبقًا للصحيفة البرتغالية، فإن الاتفاق ينص على تمديد عقد المدافع البالغ 34 عامًا حتى يونيو 2027 مع خيار التمديد عامًا آخر، مضيفة أنه سيتم التعاقد بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانضم بيريرا إلى صفوف الاتحاد في سبتمبر 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

ويأتي اهتمام الإدارة الاتحادية في بقاء المدافع البرتغالي، حسبما ذكرته الصحيفة البرتغالية، باعتباره من الركائز المهمة لسيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الذي يراه أحد قادة الفريق المهمين بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ومنذ انتقاله إلى الفريق الاتحادي، شارك بيريرا خلال 58 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خمسة أهداف، وكان من أبرز الأسماء التي أسهمت في تتويج «النمور» بثنائية الدوري والكأس، الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري، قاد بيريرا خط دفاع الاتحاد في 29 مباراة، منها 20 ضمن دوري روشن السعودي، واثنتان في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، وواحدة لحساب بطولة كأس السوبر السعودي، وست في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأحرز هدفًا وحيدًا، ونال ثلاث بطاقات صفراء، وواحدة حمراء، حسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.