NBA.. عقوبات على 3 لاعبين.. وإيقاف أيزياه 7 مباريات

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي ايه» أيزياه ستيوارت، مهاجم فريق ديترويت بيستونز، مدة سبع مباريات، كما فرضت عقوبات الإيقاف على ثلاثة لاعبين آخرين، على خلفية الإشكال الكبير الذي وقع خلال المباراة أمام شارلوت هورنتس.

وجاءت العقوبة المشددة لستيوارت نتيجة دخوله الملعب من دكة البدلاء، ومشاركته بشكل عنيف في الإشكال، كما تعود مدة الإيقاف الطويلة على خلفية تاريخه في التصرفات المتكررة غير الرياضية.

كما أُوقف مايلز بريدجز والفرنسي موسى دياباتيه، مهاجما شارلوت هورنتس، أربع مباريات لمشاركتهما في المشاجرة وتوسيعهما رقعتها، فيما أُوقف جالين دورين، لاعب ارتكاز ديترويت، مباراتين كونه البادئ بالإشكال.

ونال اللاعبون الأربعة أخطاء فنية، وطُردوا من المباراة قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث للقاء، الذي انتهى بفوز بيستونز 110ـ104 في شارلوت.

وبدأ الإشكال على خلفية خطأ ارتكبه دياباتيه على دورين.

ولن يتمكن ستيوارت، الذي سيخسر نحو 724 ألف دولار أمريكي من راتبه، من العودة إلى الملعب حتى الثالث من مارس المقبل أمام كليفلاند كافالييرز.