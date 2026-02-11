بطولة قطر.. شفيونتيك تنجو من كاساتكينا

نجت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة الثانية عالميًا، من فخ الأسترالية داريا كاساتكينا، وتغلبت عليها «5ـ7 و6ـ1 و6ـ1»، الأربعاء، في الدور ثمن النهائي من دورة الدوحة، أولى دورات الألف نقطة لكرة المضرب هذا الموسم، فيما ودّعت الروسية ميرا أندرييفا بخسارتها أمام الكندية فيكتوريا مبوكو «3ـ6 و6ـ3 و6ـ7 «5ـ7».

وتُواجه فيه شفيونتيك، المتوجة باللقب في العاصمة القطرية ثلاث مرات تواليًا بين عامي 2022 و2024، ضغطًا شديدًا على مركزها في التصنيف العالمي من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا القادرة على التقدم في حال تفوّقها عليها في المنافسات الحالية.

وضربت البولندية موعدًا مع اليونانية ماريا ساكاري، المصنّفة الثالثة عالميًا سابقًا والـ 52 حاليًا، في الدور ربع النهائي.

وتلعب ريباكينا أمام الصينية كينوين جنج في وقت لاحق، ساعية لمواصلة مشوارها في البطولة.

وفي حال فوزها، ستلعب الكازاخستانية في الدور المقبل مع النجمة الصاعدة مبوكو المصنّفة الـ 13 عالميًا وابنة الـ 19 ربيعًا، التي تمكنت من الثأر من أندرييفا، التي كانت قد فازت عليها في نهائي دورة أديلاييد الأسترالية في يناير.

وأهدرت الروسية فرصة حسم المباراة عقب تقدمها 5ـ4 في المجموعة الثالثة الأخيرة، قبل أن تنجح الكندية في قلب تأخرها وتحسم المباراة لمصلحتها.

وبلغت مبوكو الدور ربع النهائي من إحدى دورات الألف للمرة الأولى منذ تتويجها اللافت بلقب دورة مونتريال، الذي سلط عليها الضوء في عالم المحترفات.

وصعدت اللاتفية يلينا أوستابينكو والوصيفة السابقة في الدورة القطرية، إلى ربع النهائي بفوزها على الإكوادورية كاميلا أوسوريو 6ـ3 و6ـ1، ضاربة موعدًا مع الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو.

كما بلغت التشيكية كارولينا موخوفا الدور ذاته عقب انسحاب مواطنتها كارولينا بليشكوفا بسبب الإصابة، بعدما كانت الأولى متقدمة 5ـ2 في المجموعة الأولى.