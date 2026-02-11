جمهور الاتحاد يخطف أضواء آسيا

حجز الاتحاد مقعده بين المتأهلين إلى المرحلة التالية من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على ضيفه فريق الغرافة القطري بسباعية نظيفة، جاءت إثر مستوى فني رفيع قدمه نجوم العميد، وهيمنة مطلقة على المباراة منذ دقائقها الأولى وحتى نهايتها.

وبعيدًا عن المستوى الرائع والنتيجة الكبيرة، فلقد خطف جمهور الاتحاد بقيادة عراب المدرج يحيى عسيري وعضده محمد عامر نجومية اللقاء بالحضور الكبير الذي تجاوز 40 ألف مشجع، والتفاعل المستمر طوال دقائق المباراة، ولعل الأهم من ذلك كله اللوحات الفنية الرائعة التي رسمها المدرج الاتحادي، والتي تغنى بها محبو الرياضة في العالم أجمع، ما يؤكد أن الاتحاد بجمهوره المبدع هو المسوق الأول لدوري روشن السعودي.

وللإنصاف فإن إبداع جمهور الاتحاد الذي يدون باسم رياضة الوطن، لم يكن ليجد هذه الأصداء العالمية لولا حرفية الناقل الرسمي للقاء من حيث الإخراج والتصوير والوصف، وأجدها فرصة لأقول للناقل الرسمي لدوري روشن بعيدًا عن ألوان الأندية مثل هذه «التيفوهات» هي التي تبرز جمال المدرج السعودي، وتحظى باهتمام وإعجاب محبي الرياضة في العالم أجمع، وتسرق الأضواء، فلا تحرمونا منها أيًا كان جمهور الفريق الذي يقدمها.

وبصفة عامة فلقد حقق الاتحاد عبر هذا اللقاء مكاسب عديدة إلى جوار الفوز بسباعية والعودة بقوة في السباق الآسيوي، أهمها عودة الجمهور الذي عزف عن الحضور خلال الفترة الماضية، وكذلك عودة الروح الاتحادية التي توارت في هذا الموسم، أيضًا عودة الثقة للاعبين والمدرب، ذلك تزامنًا مع تحسن الأداء الفردي والجماعي، واستثمار الفرص وهي مشكلة كان يعاني منها الفريق الاتحادي مؤخرًا.

كل هذه المعطيات الإيجابية والمكاسب التي تحققت عبر هذا اللقاء الآسيوي تجعلنا نطالب الكل بتغليب مصلحة الكيان الذي يحتاج في هذه المرحلة إلى التفاف الجميع، وتكاتف الجهود لعيون العميد، فلنلقي الاختلافات في وجهات النظر وراء ظهورنا ولنقف جميعًا خلف الاتحاد.

كل التوفيق لأندية الوطن في السباق الآسيوي الذي نأمل أن ينتهي سعوديًا.