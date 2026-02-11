الدعاء لأبو الشامات

تحدث الأخ وهيب أبو الشامات والد اللاعبين محمد وصالح أبو الشامات، عن ابنه لاعب النادي الأهلي صالح الذي يذهب البعض إلى أن مستواه تراجع كثيرًا عن ذي قبل.

ولأبناء أبو الشامات التوأم قصص جميلة في دهاليز وأروقة النادي الأهلي، منذ أن كانا في البراعم، إذ كانا دائمي الحضور مع رابطة النادي، مرددين أهازيج المهندس بدر تركستاني والرابطة بمعنى أنهما يعشقان هذا الكيان الكبير منذ أن عرفا الكرة.

ومن الناحية الفنية أرى أن مشاركة الكابتن صالح مع النادي الملكي باتت محدودة، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب، فكيف يتطور مستواه إذا لم يلعب باستمرار؟.

وطالب الأخ وهيب والد النجم، الجماهير الأهلاوية بالدعاء له بالتوفيق والنجاح، وعدم انتقاده في الشاردة والواردة، وقال إن الجميع يوجه له نصائح وهو يستمع لها، وانتهى بقوله إن ابنه موهوب وسيكون في مستوى طموح جماهير النادي العريق ولن يخيب ظنهم.

وقبل الختام يردد البعض بل ويقارن بين نهاية الكابتن مصطفى بصاص وما يعيشه أبو الشامات في الفترة الأخيرة، وهذا خطأ، فالأول لا يملك مهارات الثاني ولمساته المميزة بل وسرعته بالكرة، ناهيك عن صغر الكابتن صالح في السن وتنتظره سنوات جميلة قادمة، ولا تنسوا الدعاء له في الشهر الكريم.