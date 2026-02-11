الاتحاد يعود

عاود لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباتهم الأربعاء بعد يوم من الانتصار الكاسح 7ـ0 على الغرافة القطري ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)