الاتحاد يستعيد بيرجوين.. وشراحيلي جاهز

شارك الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المناورة التي تخللت التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وانضم بيرجوين إلى زملائه في المناورة التي فرضها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، بعد اكتمال برنامجه العلاجي عقب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وحالت دون مشاركته في 5 مباريات بالدوري، إضافة إلى مواجهة وحيدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

إلى ذلك، أبدى أحمد شراحيلي، مدافع الفريق، جاهزيته خلال مشاركته في المناورة بعد تماثله للشفاء من إصابة تعرض لها في التدريب الأخير قبل موقعة الكلاسيكو أمام النصر التي خسرها الفريق 0ـ2 في قمة الجولة الـ20 من الدوري.

وتشكل عودة بيرجوين وجاهزية شراحيلي دفعة مهمة للفريق الاتحادي قبل لقاء الفيحاء، الجمعة، لحساب الجولة الـ22 من الدوري.

وعلى صعيد باقي المصابين، بدأ سعد آل موسى تدريبات بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم مطلع الموسم الجاري.

وعاود الفريق الاتحادي تدريباته، الأربعاء بعد الفوز الكاسح على الغرافة القطري 7ـ0، الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأخضع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، اللاعبين الأساسيين إلى تمارين استرجاعية، بينما أدى البقية تدريبات متنوعة.

ويختتم الفريق الجداوي تحضيراته بحصة تدريبية على ملعب النادي، عصر الخميس، تأهبًا لملاقاة الفيحاء على ملعب الإنماء في جدة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ11 بـ23 نقطة.