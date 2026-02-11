الشهري يشارك في قمة الرياضة البحرينية

تقدم سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وناصر لارجيت، المدير الفني للاتحاد السعودي للعبة، قائمة المتحدثين في جلسة «محور اكتشاف المواهب والاحتراف»، الأربعاء ضمن أعمال قمة الرياضة البحرينية 2026.

وشهدت الجلسة مشاركة فيرال شارلوت، المديرة العامة لمؤسسة الرابطة الفرنسية، والدكتور برونو دي فالي، خبير الإصابات ورعاية الرياضيين في الجمعية الفرنسية، إلى جانب الدكتور ماركوس لوبيز فلوريس، الرئيس التنفيذي لشركة Sport Academy Education and Training SL، وكونور مارلين ممثل «فيفا» والحاصل على رخصة AFC Pro وUEFA للتدريب.

وخلال الجلسة، شدد سعد الشهري على أهمية العمل المبكر في اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن «الأهم هو اكتشاف اللاعب سواء من الحواري أو المدارس، والعمل على صقل هذه الموهبة في الجوانب النفسية والبدنية والذهنية والفنية».

وأضاف: «لدينا الكثير من المواهب في السعودية، ويقع على عاتق الاتحادات السعودية دور كبير في تطويرها وصناعة بيئة مناسبة لنموها».

كما ناقش المتحدثون آليات اكتشاف المواهب في المراحل السنية المبكرة، وأهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والطبية في صناعة اللاعب المحترف، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب في التعامل مع الإصابات الرياضية وطرق الوقاية منها، مع التركيز على المحافظة على اللاعبين بدنيًا وذهنيًا لضمان استدامة عطائهم في مسيرة الاحتراف.