بطل مونديالي.. من هو جوهر نبيل وزير الرياضة المصري الجديد؟

تعلّق جوهر نبيل بكرة القدم في الصِغَر على غرار الكثير من الأطفال في مصر، وحاول ممارستها داخل النادي الأهلي ثم الزمالك، لكنه سرعان ما غادر عالمها البرَّاق مُفضّلًا عليها كرة اليد، التي أصبح لاحقًا، ولفترة زمنية طويلة، أحد أبرز نجومها مصريًا وعربيًا وإفريقيًا.

نبيل، الذي بدأ الأربعاء أداء مهامه وزيرًا للشباب والرياضة في بلاده، من مواليد يناير 1973 في حي السيدة زينب العريق وسط القاهرة. علاقتُه مع كرة اليد انطلقت أوائل عقد الثمانينيات الميلادية عندما انضم إلى فِرَقِها في الأهلي. منذ ذلك الحين، لم يُغادِر ميدان الرياضة، الذي برز فيه لاعبًا ثم إداريًا.

ذاع صيت جوهر نبيل، الذي كان لاعبًا على الدائرة، في النصف الأول من عقد التسعينيات عندما أسهم مع زملائه، مثل أشرف عواض وحمادة النقيب وشريف مؤمن، في تتويج منتخب مصر، على أرضه، بكأس العالم لكرة اليد للشباب 1993.

انتقل هذا الجيل من اللاعبين إلى المنتخب الأول، ومثّله عدّة مراتٍ في أرفع منافسات اللعبة، كأس العالم للكبار ودورة الألعاب الأولمبية.

وكان نبيل أحد عناصر قائمة منتخب مصر التي تأهلت لنصف نهائي كأس العالم 2001 في فرنسا وحصلت على المركز الرابع.

وبخلاف الألقاب والمشاركات البارزة على الأصعدة المختلفة، نجح ذلك الجيل في بناء قاعدة شعبية لكرة اليد داخل مصر، فحفِظ الكثير من محبي الرياضة أسماء أفراده وتتبّع منجزاته، جماعيًا وفرديًا، ومنها اختيار نبيل ضمن منتخب نجوم العالم لكرة اليد لموسم 1999- 2000.

مثَّل نبيل منتخب بلاده الأول حتى 2003 والأهلي حتى 2005 عندما اتخذ قرار اعتزال اللعِب. بعدها، ترأس جهاز كرة اليد في الأهلي. وفي 2008، غادر ناديه، للمرة الأولى منذ 1982، من أجل الانضمام إلى مجلس إدارة اتحاد للعبة في مصر ولجنة المسابقات في الاتحاد العربي. حمل نبيل العضويتين لنحو ثلاثة أعوام. وفي 2017، عاد إلى العمل داخل الأهلي، عندما انتُخِب عضوًا في مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام، تحت رئاسة محمود الخطيب.

علميًا، يحمل نبيل درجة البكالوريوس في التربية الرياضية، وحصل على دبلومة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وبالتوازي مع انخراطه العميق في الرياضة وكرة اليد لاعبًا ثم إداريًا، عَمِل نبيل منذ أواخر التسعينيات الميلادية ولأكثر من 25 عامًا في مجالات الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة.