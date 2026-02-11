الهلال إبعاد نونيز.. وبقاء ليوناردو

أبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الدولي الأوروجوياني داروين نونيز عن القائمة المحلية التي أُرسلت إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، مع تحويله للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، إلى جانب المدافع الإيطالي بابلو ماري.

وضمّ إنزاجي المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى قائمة الثمانية لاعبين الأجانب فوق سن 21 عامًا المسجلين في المسابقات المحلية، بجانب مواطنه مالكوم، والفرنسيين كريم بنزيما وثيو هيرنانديز، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي سافيتش.

وسجّل الهلال الحارس الفرنسي ماتيو باتوبييه والمدافع التركي يوسف أكتشيشك ضمن قائمة المواليد للفريق الأول، فيما قُيّد الفرنسيان سايمون بوابري وقادر ميتي في قائمة تحت 21 عامًا، التي تشارك في دوري جوي السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بقيادة المدرب السعودي محمد الشلهوب.

وكان الهلال أعار البرازيلي كايو سيراز لاعب المواليد في الفريق الأول إلى نادي كورنثيانز البرازيلي خلال السوق الشتوي.

ووفقًا للوائح لجنة الاحتراف، يحق للهلال إشراك اللاعبين الـ12 المسجلين في القوائم المحلية، على أن يختار منهم 8 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة رسمية بدوري روشن مقابل 10 في كأس الملك. وكانت إدارة الهلال تعاقدت مع نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول الإنجليزي.