باتفاقية قانونية.. الاتحاد يلزم كيلر

اتفقت شركة نادي الاتحاد مع الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على المشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، دون تسجيله في القائمة المحلية.

وكشفت مصادر «الرياضية» عن أن إدارة الاتحاد وضعت بندًا في العقد الموقع مع المدافع الكاميروني يُلزمه بعدم مطالبة النادي قانونيًا، في حال عدم مشاركته بعدد المباريات النظامية، ويحق للاعب فسخ عقده في حال لم تتجاوز مشاركاته المدة النظامية المعتمدة من «فيفا» في المسابقات المحلية. وكانت «الرياضية ـ عاجل» كشفت في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي عن اتفاق الاتحاد مع كيلر على تمثيل الفريق بنظام الإعارة، قبل أن يعلن النادي، الجمعة الماضي، تعاقده رسميًا مع مدافع أيل ليماسول القبرصي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض كيلر 21 مباراة خلال الموسم الجاري، صنع خلالها هدفين، وشارك في 1756 دقيقة. وسبق له تمثيل ألافيس الإسباني، ثم إنتر زابريتش الكرواتي، قبل انتقاله إلى أيل ليماسول، الذي تألق معه، وصولًا إلى الاتحاد.

يُذكر أن الاتحاد دعم صفوفه خلال الفترة الشتوية بالتعاقد مع يوسف النصيري، والفرنسي جورج إيلينيكنا، كما استعاد خدمات فرحة الشمراني وطلال حاجي.