آسيوية الدراجات.. فيدوروف بطل سباق 156 كلم

حقق الكازاخستاني يفجيني فيدوروف المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للدراجات على الطريق، في سباق 156 كلم، بزمن قدره 3:25:17، فيما حلّ الصيني سو هاويو ثانيًا بزمن 3:25:20 بفارق ثلاث ثوانٍ، وجاء الإماراتي عبد الله جاسم العلي ثالثًا بزمن 3:26:21، الأربعاء.

ونظم سباق البارالمبية «مختلط» لمسافة 2.6 كيلومتر، وتمكّن منتخب تايلاند من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 00:50:31، فيما نال منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بزمن 00:50:40، وحصل منتخب تايلاند على المركز الثالث بزمن 01:04:27.

وتتواصل منافسات البطولة في الأيام المقبلة ضمن روزنامة السباقات المقررة، بمشاركة نخبة من الدراجين والدراجات من مختلف دول القارة، ضمن الحدث القاري الذي تحتضنه منطقة القصيم حتى الـ 13 من فبراير الجاري.