منسي يمنح الزمالك نقاط سموحة
ناصر منسي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم يحتفل بتسجيله الهدف الوحيد خلال مواجهة سموحة ضمن الدوري المصري، الأربعاء (المركز الإعلامي - الزمالك).
القاهرة ـ رويترز 2026.02.11 | 11:13 pm
أحرز ناصر منسي، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، هدفًا قبل 13 دقيقة على نهاية الزمن الأصلي ليفوز أولاد «ميت عقبة» على سموحة 1-0 ضمن لدوري المصري الممتاز، الأربعاء.
ورفع الانتصار من رصيد الزمالك ليصبح 31 نقطة من 15 مباراة، متراجعًا بفارق أربع نقاط خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.
ويتساوى الزمالك في الرصيد مع بيراميدز صاحب المركز الثالث ويتقدم بنقطة واحدة على الأهلي حامل اللقب.
سجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خوان بيزيرا قبل أن يسددها مباشرة في مرمى سموحة.
وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز السادس.