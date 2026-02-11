منسي يمنح الزمالك نقاط سموحة

أحرز ناصر ​منسي، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، هدفًا قبل 13 دقيقة على نهاية الزمن الأصلي ليفوز أولاد «ميت عقبة» على سموحة 1-0 ضمن لدوري المصري ‌الممتاز، ⁠الأربعاء.

ورفع الانتصار من رصيد الزمالك ليصبح 31 نقطة من ⁠15 مباراة، متراجعًا بفارق ‌أربع ‌نقاط خلف سيراميكا ​كليوباترا المتصدر.

ويتساوى ‌الزمالك في الرصيد ‌مع بيراميدز صاحب المركز الثالث ويتقدم بنقطة واحدة على الأهلي حامل اللقب.

سجل ‌ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ⁠77 ⁠بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خوان بيزيرا قبل أن يسددها مباشرة في مرمى سموحة.

وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة ​في ​المركز السادس.