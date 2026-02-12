«على خطاه» يمنح آل الشيخ جائزة مكة للتميّز

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عنه، كرّم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بجائزة التميز الثقافي لجائزة مكة للتميّز في دورتها السابعة عشرة لعام 2025، وذلك عن مشروع «على خطاه».

وثمّن آل الشيخ في الحفل الذي جرى في مدينة جدة الأربعاء، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «تشرفت اليوم بالحصول على جائزة غالية من وطني لا تقدر بثمن وباسم أطهر البقاع، هذه الجائزة التي تبناها رجل السياسة والإدارة والثقافة والأدب وأمير الإنسانية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله.. ومن يد عضيده صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل حفظه الله».

وأضاف: «أهل منطقة مكة محظوظين بوجود أمثال سموه، هذه الجائزة بعد توفيق الله أهديها إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي تعلمت منه الدقة وإتقان العمل، وإلى سمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) لدعمه وتشجيعه وثقته الكريمة بي».

مختتمًا تصريحه بأن كل الإنجازات من دعم هذه القيادة العظيمة وتمكينها وثقتها.

ويعد مشروع «على خطاه» تجربة تحاكي الدرب التاريخي الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلال الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في العام الأول للهجرة.

وتهدف هذه التجربة إلى إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم من خلال تمكين المسلمين من تتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، مع التركيز على الجوانب التاريخية للهجرة.

يذكر أن جائزة مكة للتميز تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.