نتيجة مختلفة تدخل سجل جيسوس الآسيوي

كسِب البرتغالي جورجي جيسوس للمرة الأولى مباراة آسيويةً بنتيجة 1ـ0، عندما التقى فريق النصر الأول لكرة القدم مضيفه أركاداج التركمانستاني، مساء الأربعاء، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وقبل أسبوعٍ من مواجهة الإياب، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، قطع النصر خطوةً كبيرةً إلى الدور ربع النهائي بالفوز خارج أرضه بهدفٍ وحيد، أحرزه المهاجم الجديد عبد الله الحمدان.

ورفع لقاء الذهاب، الذي استضافته مدينة أركاداج شماليّ تركمانستان، عدد مباريات جيسوس على صعيد مسابقات الفرق الآسيوية إلى 31، كسِب 26 منها، مقابل ثلاث خسائر وتعادلين.

وللمرة الأولى، يحسم البرتغالي مباراةً آسيويةً بهدفٍ دون رد.

وكان نادي النصر قد تعاقد معه الصيف الماضي بعد فترته الثانية مع الهلال، التي استغرقت نحو موسمين وشَهِدت خوضه آخر نسخةٍ من دوري أبطال آسيا بالمسمى السابق، وأول نسخة بالمسمى الجديد «دوري الأبطال للنخبة».

وكسِب «الأصفر» جميع مبارياته القارية تحت قيادة مدرِّبه الحالي، مُحقّقًا العلامة الكاملة خلال مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2، بستِّة انتصاراتٍ في العدد ذاته من الجولات.