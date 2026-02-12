«النيران الصديقة» تعيد أستون فيلا إلى الانتصارات

قادت «النيران الصديقة» فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم للعودة إلى طريق الفوز، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا فوزًا صعبًا ومتأخرًا 1-0 على ضيفه برايتون، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة.

وأحرز جاك هينشلوود، لاعب برايتون، هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 86، ليعيد الفريق المضيف إلى نغمة الانتصارات، عقب خسارته أمام برينتفورد وتعادله مع بورنموث، في المرحلتين الماضيتين بالبطولة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية، أضاع وولفرهامبتون نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه نوتنجهام فورست وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة.

بتلك النتيجة، بقي وولفرهامبتون قابعًا في مؤخرة الترتيب برصيد 9 نقاط، لتبدو مهمته شاقة للغاية في تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، فيما ارتفع رصيد نوتنجهام إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر «الرابع من القاع».