البايرن يكمل مربع الكأس

تأهل فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على نظيره لايبزج بثنائية نظيفة الأربعاء.

وسجل الإنجليزي الدولي هاري كين هدف البايرن الأول في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، وبعد 3 دقائق أضاف الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني.

وأكمل بايرن عقد المتأهلين عن دور الثمانية، بعدما صعد في وقت سابق كل من باير ليفركوزن، وشتوتجارت، وفرايبورج، على حساب كل من سانت باولي وهولشتاين كيل وهيرتا برلين على الترتيب.

ويحل بايرن ضيفًا على فيردر بريمن في الجولة المقبلة من الدوري السبت، أما لايبزج فيلعب الأحد مع فولفسبورج.