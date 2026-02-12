سيتي يطارد أرسنال بثلاثية فولهام

شدد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم الخناق على أرسنال في سباق المنافسة بينهما على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا 3-0 على ضيفه فولهام، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة العريقة.

وافتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 24، وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وتكفل النجم النرويجي إرلينج هالاند بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سبق أن هز الشباك خلال فوز الفريق السماوي 2-1 على مضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

وبهذا الهدف، عزز هالاند موقعه في صدارة ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، متفوقًا بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه إيجور تياجو، لاعب فريق برينتفورد.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والـ16 في المسابقة الموسم الجاري، مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على القمة.

وربما يعود الفارق إلى 6 نقاط لمصلحة أرسنال، حال فوز الفريق اللندني على مضيفه برينتفورد، الخميس، في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته الـ12 في البطولة الموسم الجاري مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.