النجمة.. ثالث محطات آل فتيل

أعلن نادي النجمة، الأربعاء، رسميًا عن تعاقده مع محمد آل فتيل لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النصر.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد آل فتيل نجماوي.. أهلا بك في نجمة عنيزة».

ويأتي انتقال آل فتيل البالغ من العمر 34 عامًا تأكيدًا لما أشار إليه حساب «الرياضية ـ عاجل»، الثلاثاء، حينما كشف نقلًا عن مصادر خاصة أن نادي النجمة ضم محمد آل فتيل مدافع فريق النصر إلى صفوفه، مضيفًا أن اللاعب يوجد حاليًا في عنيزة وينتظر دخوله معسكر الفريق قبل مواجهة الخلود.

وبات النجمة، ثالث محطات محمد آل فتيل في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تنقل بين ناديي الأهلي والنصر.

وانطلقت مسيرة آل فتيل من نادي الترجي، وبعدها انضم إلى الفئات السنية في النادي الأهلي وصولًا إلى الفريق الأول عام 2011، ومن ثم التحق بصفوف النصر في صيف 2021.