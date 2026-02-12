بيرنلي ينعش آماله في البقاء

حقق فريق بيرنلي الأول لكرة القدم انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وحقق بيرنلي فوزًا ثمينًا ومثيرًا 3-2 على مضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة الخمسة في الشوط الأول، حيث تقدم كريستال بالاس بهدفين حملا توقيع نجمه النرويجي يورجن ستراند لارسن في الدقيقتين 17 و33.

وانتفض بيرنلي وقلب الطاولة على منافسه، حيث أحرز النجم التونسي حنبعل المجبري الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 40.

وأحرز جايدون أنتوني هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 44، فيما جاء الهدف الثالث عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل الكولومبي جيفرسون ليرما، لاعب كريستال بالاس، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وبات هذا هو الانتصار الأول لبيرنلي في المسابقة منذ تغلبه بالنتيجة ذاتها على مضيفه وولفرهامبتون في 26 أكتوبر الماضي، لينعش آماله في البقاء بالمسابقة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير»، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.