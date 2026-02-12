ليفربول يعود إلى الانتصارات

خطف فريق ليفربول الأول لكرة القدم انتصارًا صعبًا 1-0 على مضيفه سندرلاند ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وأعاد ديارا لاعب سندرلاند الضيوف إلى طريق الانتصارات عندما حول الكرة برأسيه في شباك فريقه بعد ضربة رأس أولى من الهولندي فان دايك لاعب ليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 في المركز السادس لينعش «الريدز» حظوظه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها على ملعبه الأحد الماضي ضد مانشستر سيتي.

وفي المقابل بقى سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى على ملعبه الموسم الجاري.