توتنام.. 5 في 7 أعوام

آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
توتنام.. 5 في 7 أعوام
2026.02.12 | 04:27 pm
الأكثر قراءة
1
النصر يغير عادات الحمدان
2
باتفاقية قانونية.. الاتحاد يلزم كيلر
3
الهلال إبعاد نونيز.. وبقاء ليوناردو
4
حذارِ من «بنزيما»
5
الرابطة تدرس الجدولة «غير المتناظرة» في روشن
6
الفوز السابع تواليًا يقرب النصر من ربع النهائي
7
نتيجة مختلفة تدخل سجل جيسوس الآسيوي
8
النجمة.. ثالث محطات آل فتيل
Previous
Next
اخترنا لكم
إنزاجي يبعد سالم..كوليبالي.. وليوناردو
كاراسكو.. رسالة «آكل الخيول» تحسم كل شيء
بالإجماع.. «البنز» خارج المنافسة
فرنانديز: كاريك عظيم وواثق من النجاح
من هو إلفيس سمايلي بطل «ليف جولف»؟
×
الكرة السعودية
2026-02-12 18:19:36
إنزاجي: إبعاد نونيز صعب.. وبنزيما مفيد داخل وخارج الملعب
الكرة السعودية
2026-02-11 23:20:33
الهلال إبعاد نونيز.. وبقاء ليوناردو
الكرة السعودية
2026-02-11 14:48:21
الهلال.. ارتفاع حظوظ مشاركة بونو أمام الاتفاق
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-12 18:20:02
جوميز: مباراة النصر عادية.. ونريد الفوز
الكرة السعودية
2026-02-12 18:19:36
إنزاجي: إبعاد نونيز صعب.. وبنزيما مفيد داخل وخارج الملعب
الكرة السعودية
2026-02-12 16:17:25
«روشن».. 3 يخسرون مناصبهم في أسبوعين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-11 23:25:09
باتفاقية قانونية.. الاتحاد يلزم كيلر
الكرة السعودية
2026-02-11 22:39:42
الاتحاد يستعيد بيرجوين.. وشراحيلي جاهز
الكرة السعودية
2026-02-11 21:34:48
«ريكورد»: الاتحاد يبقي بيريرا حتى 2027
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-12 18:20:02
جوميز: مباراة النصر عادية.. ونريد الفوز
الكرة السعودية
2026-02-12 01:10:13
النجمة.. ثالث محطات آل فتيل
الكرة السعودية
2026-02-12 00:52:27
نتيجة مختلفة تدخل سجل جيسوس الآسيوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-11 16:10:06
قبل الشباب .. الأهلي ينتظر ويستعيد جالينو
الكرة السعودية
2026-02-10 19:06:10
قبل الشباب.. يايسله يريح الأهلاويين
الصورة .. قصة
2026-02-09 23:13:18
زيارة بنقطة
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-11 18:59:59
أصالة.. الظهور الـ19 في موسم الرياض
منوعات
2026-02-11 18:07:52
آل الشيخ: السيارات وصلت 155
منوعات
2026-02-10 22:15:51
السبت.. «ليلة العمر 2» تزف 1000 شاب وشابة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-12 15:45:45
«فالكونز» يخطف نجم القادسية
ESports
2026-02-09 15:56:40
الشطرنج السريع.. فيروزا ولازافيك أول المتأهلين
ESports
2026-02-08 14:57:24
300 ألف إضافة قبل إصدار «Knight’s Path»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث