الإنفلونزا تغيب العتيبي أمام الهلال

يفتقد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى خدمات راضي العتيبي، الظهير الأيمن، أمام الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، بعد استبعاده من القائمة المغادرة إلى الرياض، الخميس، بسبب شكواه من أعراض الإنفلونزا، طبقًا لمصادر «الرياضية».

وغاب العتيبي، بسبب الوعكة التي ألمّت به، عن تدريب الأربعاء وكرّرها الخميس، وتأكَّد إخراجه من القائمة التي طارت إلى العاصمة.

ويغيب المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي عن اللقاء ذاته، بسبب آلامٍ في الركبة حرمته من مواجهة ضمك ضمن الجولة السابقة.

وأنهى الاتفاق، الذي يدرّبه سعد الشهري، استعداداته لملاقاة الهلال، متصدر جدول الترتيب.

ولفتت المصادر إلى اهتمام الشهري، خلال التدريب الأخير على رديف ملعب النادي، بإغلاق المساحات أمام لاعبي «الأزرق»، والتنظيم الدفاعي، وعددٍ من الجمل التكتيكية، قبل فرض مناورة بين فريقين على كامل مساحة الملعب.