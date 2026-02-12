قبل سوسيداد.. مبابي يربك حسابات الريال

غاب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن الحصة التدريبية الجماعية لفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، ما يجعل مشاركته غير مؤكدة أمام ريال سوسيداد، السبت، في الدوري.

وأوضح مصدر في النادي أنَّ النجم الفرنسي خضع لـ«عمل فردي داخل القاعة»، الأربعاء والخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لافتًا إلى أنه سيتم الانتظار حتى الجمعة، لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريب مع زملائه.

ويعاني هدّاف الدوري الإسباني بـ 23 هدفًا من آلام في الركبة اليسرى، وفق الصحافة الإسبانية. وكان اللاعب استعجل عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة نفسها أواخر 2025.

وسيضاف الغياب المحتمل لصاحب 38 هدفًا في 31 مباراة في مختلف المسابقات مع الريال، إلى غيابات الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، والمهاجم البرازيلي رودريجو، ومواطنه إيدر ميليتاو، قلب الدفاع.

ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب «57 نقطة» فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتًا أمام برشلونة المتصدر «58» في حال فوزه السبت على ريال سوسيداد الثامن «31».