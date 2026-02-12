«الصليبي» ينهي موسم أودوبير

خسر فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم جهود الفرنسي الشاب ويلسون أودوبير فترةً طويلةً نتيجة إصابته بتمزُّقٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وفق ما أعلنه النادي، الخميس.

وتعرَّض لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا للإصابة خلال الخسارة أمام نيوكاسل 1ـ2، الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيُعرض على اختصاصي، الأسبوع المقبل، قبل الخضوع لعمليةٍ جراحيةٍ، وسيبدأ بعدها مرحلة إعادة التأهيل مع الجهاز الطبي، حسب بيان النادي اللندني.

ويحتل توتنام المركز الـ 16 بفارق خمس نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط، وبات مهدَّدًا بالانجرار إلى صراع البقاء بعد تحقيق فوزين فقط في آخر 17 مباراةً.

ولم تساعد الغيابات الكثيرة الدنماركي توماس فرانك، مدرب الفريق، في الأشهر الثمانية التي أمضاها معه، ليُقال الأربعاء، إذ خاض مباراة نيوكاسل وسط غياب 11 لاعبًا من الفريق الأول بسبب الإصابات والإيقافات.

ولن يخوض توتنام أي مباراةٍ قبل 22 فبراير حين يستضيف أرسنال المتصدر في «ديربي» شمال لندن.