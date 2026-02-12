بعد 9 مواجهات دون فوز.. ضمك يسقط التعاون

تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على التعاون للمرَّة الأولى منذ صيف عام 2021، مُحقِّقًا فوزه الثاني فقط خلال نسخة دوري روشن السعودي.

وفي مباراته الأولى تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي، مدربه الجديد، انتصر ضمك، بنتيجة 2ـ1، على ضيفه التعاون، مساء الخميس في خميس مشيط، ضمن الجولة الـ 22.

وتقدَّم الضيوف بهدفٍ للمهاجم البرازيلي بيل في الدقيقة 14، لكنَّ المهاجم الإيفواري ياكو ميتي قلبَ الطاولة على خامس جدول الترتيب، محرزًا هدفَي فوز أصحاب الأرض في الدقيقتين 34 و82.

وفيما تجمَّد رصيد فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا عند 39 نقطةً، رفع فريق كاريلي، المدرب المعيَّن الأسبوع الجاري، عدد نقاطه إلى 15، وبقِي في المركز الـ 15.

وهذا فوز ضمك الأول خلال عام 2026، وبعد تسع جولاتٍ، خسِر في ستٍّ منها، وتعادل في ثلاثٍ.

وبسبب سوء النتائج، أقال النادي الجنوبي المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، وعيَّن البرازيلي، الذي درَّب الوحدة عام 2018، والاتحاد في 2020 و2021.

وفي مستهلِّ مهمته الجديدة، قاد كاريلي ضمك إلى الفوز على التعاون للمرة الأولى منذ الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري 2020ـ2021، وبعد تسع مواجهاتٍ بينهما، كسب الفريق القصيمي خمسًا منها، وحسم التعادل أربعًا.

وفي 30 مايو 2021، قبل أربعة أعوامٍ وثمانية أشهرٍ ونحو أسبوعين، فاز ضمك 2ـ0 على التعاون، لحساب الجولة الأخيرة من موسم الدوري. واكتسح التعاون ضمك 6ـ1 في 19 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة، في ثاني أكبر نتيجة خلال الموسم الجاري.