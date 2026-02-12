فريق العطية ينسحب من الراليات الصحراوية

اتَّخذ فريق داسيا ساندرايدر قرارَ الانسحاب من الراليات الصحراوية، وأبرزها دكار، ابتداءً من 2027 على الرغم من فوزه بلقب الأخير مع السائق القطري ناصر العطية، وفق ما أعلنته متحدثةٌ باسمه لوكالة «فرانس برس»، الخميس.

وأكدت المتحدثة ما ذكره سابقًا موقع «أوتو سبورت»، المتخصِّص في رياضة المحركات، موضحةً أنه «كان من المفترض في الأصل أن يتوقف البرنامج بعد داكار 2027، لكن فريق داسيا لن يكون حاضرًا فيه حتى لو شارك في كامل بطولة العالم للراليات الصحراوية في 2026».

ويعني ذلك أن سيارة داسيا ساندرايدر ستخوض العام الجاري أربعة رالياتٍ صحراوية أخرى، هي البرتغال في مارس، والأرجنتين في مايو، والمغرب في سبتمبر، والجولة الأخيرة بأبو ظبي في نوفمبر، وفق «موتور سبورت».

وسيشرك الفريق ثلاث سياراتٍ، يتناوب على قيادتها نجماه ناصر العطية، والفرنسي سيباستيان لوب، إلى جانب البرازيلي لوكاس موراييش، والإسبانية كريستينا جوتييريس.

ولم تُقدِّم المتحدثة باسم الفريق تفسيرًا لإلغاء المشاركة في دكار 2027، لكنْ موقع «موتور سبورت» ذكر بأن الهدف من برنامج داسيا ساندرايدر كان الفوز بالرالي الأسطوري خلال ثلاثة أعوامٍ، وهو ما تحقق في المشاركة الثانية العام الجاري.

وتهدف شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، إلى إحراز لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية في عامها الأخير.

وكانت النسخة الـ 48 من رالي دكار، الذي يُنظَّم منذ 2020 في صحراء السعودية، اختُتمت 17 يناير الماضي بتتويج العطية بعد سباقٍ تكتيكي، تفوَّق فيه فريق داسيا ساندرايدر على فورد، وتويوتا.

ويملك العطية خمسة ألقابٍ سابقة في دكار أعوام 2011، و2015، و2019، و2022، و2023، لكنْ هذا كان الأول له مع داسيا.

من جانبه، خاض لوب مشاركته العاشرة في الرالي الذي حلَّ فيه ثلاث مراتٍ بالمركز الثاني، لكنَّه أنهى نسخة 2026 رابعًا بفارق 15 دقيقةً عن زميله القطري.