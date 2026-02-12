لولوبريجيدا تحرز الذهبية الثانية في التزلج السريع

أضافت الإيطالية فرانتشيسكا لولوبريجيدا ذهبيةً ثانيةً إلى رصيدها في أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي بإحرازها لقب سباق 5 آلاف متر في التزلج السريع على الجليد، الخميس.

وسبق للولوبريجيدا أن أحرزت ذهبية 3 آلاف متر قبل خمسة أيامٍ حين منحت البلد المضيف تتويجه الأول في يوم ميلادها الـ 35 قبل أن تضيف الخميس لقب 5 آلاف متر، الذي تُوِّجت فيه بطلةً للعالم عام 2025.

واستفادت الإيطالية من غياب الهولندية أيرين شاوتن، بطلة أولمبياد بكين 2022، التي اعتزلت اللعبة، لترفع رصيدها إلى أربع ميدالياتٍ أولمبيةٍ «أحرزت فضية 3000 متر، وبرونزية الانطلاق الجماعي، وماس ستارت في بكين 2022»، مانحةً بلادها ذهبيتها السادسة في هذه الألعاب، وميداليتها الـ 15 بالمجمل.

وتقدَّمت لولوبريجيدا بفارق 0.10 ثانية على الهولندية ميرو كوناين، فيما جاءت النرويجية راجنه فيكلوند ثالثةً بفارق 0.17 ثانية.