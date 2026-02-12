مفاجأة قطر.. ماريا تطيح بشفيونتيك

سجَّلت اليونانية ماريا سكاري مفاجأةً مدوِّيةً في بطولة قطر المفتوحة للتنس بإطاحتها بالبولندية إيجا شفيونتيك، المصنَّفة الثانية عالميًّا، في مباراةٍ ماراثونيةٍ، استمرت ساعتين و30 دقيقةً.

وجاء فوز سكاري، المصنَّفة الـ 52، بمجموعتين مقابل واحدةٍ بنتيجة 2ـ6، و6ـ4، و7ـ5، لتؤكد استعادة مستواها المعهود تدريجيًّا.

وتعدُّ هذه الهزيمة الثانية فقط لشفيونتيك أمام لاعبةٍ خارج قائمة الـ 50 الأوائل منذ بطولة ويمبلدون 2023، كما وضعت حدًّا لسلسلة نجاحات البولندية في الدوحة، إذ تُوِّجت باللقب بين عامَي 2022 و2024، وحققت 18 انتصارًا من أصل 20 مباراةً خاضتها على ملاعب قطر.

ونجحت سكاري في التغلُّب على لاعبتَين من قائمة العشر الأوائل في أسبوعٍ واحدٍ، وهو إنجازٌ لم تحققه منذ نهائيات الجولة الختامية عام 2022.

وبوصولها إلى الدور نصف النهائي في الدوحة للمرة الثالثة بمسيرتها، تترقَّب اللاعبة اليونانية الآن الفائزة من مواجهة التشيكية كارولينا موخوفا والروسية آنا كالينسكايا.

وهذه المرة الأولى التي تذهب فيها ماريا سكاري بعيدًا في بطولات فئة الـ 1000 نقطة منذ بلوغها نهائي إنديانا ويلز عام 2024 حين خسرت آنذاك أمام شفيونتيك.

ومن المنتظر أن تقفز سكاري من المركز الـ 52 إلى الـ 33 في التصنيف العالمي مع إمكانية التقدم أكثر في حال بلوغها النهائي، أو حصد اللقب.