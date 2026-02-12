الراشد: الفهد تعاني من ضعف الإدراك

كشف خالد الراشد، المستشار القانوني للفنَّانة حياة الفهد، في حديثٍ لـ «الرياضية» عن الحالة الصحية للنجمة الكبيرة بعد أن ضجَّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعة وفاتها.

وأوضح الراشد، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للواقع بصلةٍ، ويفتقر إلى المصداقية، مبينًا أن «سيدة الشاشة الخليجية» تلزم الفراش الأبيض حاليًّا في أحد المستشفيات الكويتية لمواصلة رحلتها العلاجية.

وفي سياق توضيح الحالة السريرية للفنَّانة، نفى الراشد الأنباء التي تحدَّثت عن دخولها في غيبوبةٍ، مؤكدًا أنها في حالة يقظةٍ، لكنَّها تعاني من ضعفٍ شديدٍ في الإدراك، ومحدوديةٍ في الحركة، وهو أمرٌ طبيعي بالنظر إلى دقة وضعها الصحي بعد تعرُّضها لجلطتين في الدماغ خلال الفترة الماضية، ما يتطلَّب وقتًا طويلًا للتعافي، ورعايةً فائقةً من الكوادر الطبية المختصة.



وتأتي عودة الفهد إلى وطنها بعد رحلةٍ طبيةٍ في لندن، العاصمة البريطانية، حيث اتخذت ابنتها سوزان، بالتنسيق مع الفريق الطبي المشرف هناك، قرار العودة لعدم حدوث تطوراتٍ جوهريةٍ ومستقرةٍ في حالتها الصحية، إذ كانت حالتها تتأرجح بين الاستجابة المؤقتة للعلاج، والانتكاس الصحي، ما استدعى نقلها فور وصولها إلى قسم العناية المركَّزة، وفرض حظرٍ تام على الزيارات لضمان توفير أقصى درجات الرعاية والهدوء.