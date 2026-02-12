كاريلي: البداية أقلقتني.. والقادم أصعب

شدَّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، على أن «الطريق لا يزال طويلًا»، بعد انطلاق مهمته الجديدة بالفوز 2ـ1 على التعاون، الخميس، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح خلال مؤتمرٍ صحافي أعقب انتهاء المباراة في خميس مشيط: «كنت أشعر ببعض القلق بسبب ضيق الوقت، والتحاقي المتأخر بالفريق، لكنَّني ركزت على بعض الجوانب الفنية، ونجح اللاعبون في تطبيقها داخل الملعب».

وأبدى البرازيلي سعادته بقيادة الفريق، الذي استعان به رسميًا الأربعاء، إلى فوزه الثاني فقط خلال موسم المسابقة. واستدرك بالقول: «لكن الطريق لا يزال طويلًا، والعمل المقبل سيكون أصعبَ، ويتطلَّب مضاعفة الجهود».

ووصف كاريلي التعاون بأنه «فريقٌ منظَّمٌ، يقوده مدربٌ كبيرٌ» في إشارةٍ إلى مواطنه بيريكليس شاموسكا، وأردف: «هذا يمنح انتصارنا اليوم قيمةً إضافيةً، ويزيد من الاحترام لما قدمه اللاعبون».

وأوضح: «قيَّمنا المنافس بدقةٍ، وبناءً عليه اتخذنا قرار التشكيل. ما زلت في بداية مشواري مع الفريق، ولا يمكن إصدار أحكامٍ نهائيةٍ على التشكيل في ظل ضيق الوقت».

وأشار كاريلي إلى تركيزه، أمام التعاون، على الجانب الذهني، ورفع درجة تركيز اللاعبين، واعتزامه محاولة تطوير المستوى الفني قبل مواجهة الشباب الجمعة بعد المقبل ضمن الجولة الـ 23.