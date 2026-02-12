الأصفر يسترد سيماكان.. وفرص الناصر ضئيلة

شارك الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية مع زملائه، مساء الخميس، بعدما خضع لجلسة تأهيلٍ علاجي داخل العيادة الطبية للنادي، حسبما أبانت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ودخل المدافع حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمباراة الفريق مع الفتح، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأصيب سيماكان أمام الاتحاد في الجولة الـ 21، وغاب عن مواجهة أركاداج التركمانستاني، الأربعاء، لحساب ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.

وحضر برفقته في العيادة الظهير سعد الناصر، إضافةً إلى راغد النجار، حارس المرمى، وسامي النجعي، لاعب الوسط.

ووصفت المصادر إمكانية اكتمال جاهزية الناصر قبل مواجهة الفتح بالضئيلة، فيما أكدت استمرار غياب النجار والنجعي.

وشهدت التدريبات مشاركة الأسماء التي استُبعدت من المباراة القارية مع سيماكان، على رأسها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فضلًا عن مواطنه جواو فيليش، رأس الحربة، والجناح السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، قلب الدفاع، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، ونواف العقيدي، حارس المرمى.

وسيؤدي الفريق تدريبه الختامي الجمعة في مقر النادي، وبعده سيغادر إلى الأحساء، تأهبًا للمباراة التي يستضيفها «ميدان تمويل الأولى».