فينورد يستعين بخدمات ستيرلينج

وقَّع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، الخميس، عقدًا إلى نهاية الموسم، لينضمَّ بموجبه إلى فريق فينورد الهولندي الأول لكرة القدم بعد انتهاء رحلته مع تشيلسي في أول تجربةٍ احترافيةٍ له في بالخارج.

وشارك اللاعب آخر مرةٍ بقميص تشيلسي في مايو 2024 قبل أن يتم إبلاغه بشكلٍ مفاجئ بعد ثلاثة أشهرٍ بأنه خارج حسابات الإيطالي إنزو ماريسكا، المدرب السابق، لكنَّ فريقه لم يستفد من إعارته إلى أرسنال لمدة موسمٍ واحدٍ، إذ رفض الأخير تحويل الصفقة إلى عقدٍ دائمٍ.

وكان اللاعب «31 عامًا» يتدرَّب منفردًا طوال الموسم الجاري في مكانٍ وموعدٍ منفصلَين عن باقي زملائه قبل أن يُنهي ارتباطه رسميًّا، ويتنازل عن جزءٍ كبيرٍ من مستحقات عقده الذي كان يتقاضى فيه 325 ألف جنيه إسترليني عقب انضمامه من سيتي في 2022 مقابل 50 مليون جنيه.

وأعلن النادي الهولندي، الخميس، أن الفائز بلقب الدوري الممتاز أربع مراتٍ مع مانشستر سيتي، وصاحب الـ 82 مباراةً دوليةً في صفوف المنتخب الإنجليزي، بات لاعبًا في فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال روبن فان بيرسي، الدولي الهولندي السابق ومدرب فينورد، الذي خاض تجاربَ عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال ومانشستر يونايتد، في تصريحاتٍ، نشرها الموقع الرسمي للنادي: «من المؤكد أن إقناع لاعبٍ بمستوى ستيرلينج بالانضمام إلينا يُعدُّ إنجازًا رائعًا. سجله الكروي يتحدَّث عن نفسه، فهو لاعبٌ قادرٌ على تغيير نتيجة أي مباراةٍ بلا شكٍّ، وأنا على ثقةٍ بأنه سيكون إضافةً قيِّمةً للفريق بينما نسعى إلى تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من الموسم الجاري».

أما ستيرلينج، فذكر: «بصفتي لاعبًا حرًّا، أتيحت لي، وللمرة الأولى منذ مدةٍ طويلةٍ، فرصة التحكُّم بالخطوة التالية من مسيرتي. لقد أردت التريث، والتحدُّث مع الأندية الراغبة في خدماتي ومدربيها الرئيسين لفهم الدور الذي يتصوُّرونه لي بشكلٍ أفضل، والتأكد من قدرتي على تقديم إضافةٍ قيِّمةٍ في هذه المرحلة الجديدة».

وقال: «بعد حديثٍ مطوَّلٍ مع دينيس تي كلوز، الرئيس التنفيذي، وروبن فان بيرسي، أنا على ثقةٍ بأن فينورد هو المكان الذي سأشعر فيه بالسعادة، وسأتمكَّن من ترسيخ مكانتي بوصفي عضوًا فاعلًا في الفريق. اللعب في الخارج يُمثِّل تحديًا جديدًا كليًّا بالنسبة لي، وأنا على أتمِّ الاستعداد لخوضه. بصراحةٍ، أنا متحمِّسٌ لبدء هذه التجربة».

ووصف الموقع الرسمي للنادي ستيرلينج باللاعب صاحب أكثر السير الذاتية إثارةً للإعجاب في عالم كرة القدم، فمنذ ظهوره في الدوري الممتاز في سن 17 عامًا مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، سجل 182 هدفًا محليًّا، و86 هدفًا أوروبيًّا، وفاز بأربعة ألقابٍ للدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأربع كؤوسٍ لرابطة الأندية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأضاف: «كذلك حصل ستيرلينج على جائزة أفضل لاعبٍ في العام من رابطة كُتَّاب كرة القدم، وجائزة أفضل لاعبٍ شابٍّ في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة الفتى الذهبي، ويحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الممتاز، والرابع في الأكثر إسهامًا تهديفيًّا في دوري أبطال أوروبا، والتاسع في الأسرع وصولًا إلى 200 إسهامٍ تهديفي في الدوري الممتاز بالقرن الجاري».