كواليس «درش» تحتفل بمولودة شعبان

شهدت كواليس تصوير مسلسل «درش» داخل استديو الأهرام أجواءً احتفاليةً خاصَّةً حيث نظَّم الممثل المصري مصطفى شعبان «عقيقة» مولودته الأولى التي رُزق بها من زوجته هدى الناظر، يناير الماضي.

وحرص شعبان على الاحتفاء بهذه المناسبة مع أسرة المسلسل عبر مأدبة طعامٍ كبيرةٍ، إذ ذبح عجلًا، واستعان بطهاةٍ متخصِّصين لإعداد الوجبات لكافة العاملين في العمل.

وتأتي هذه الاحتفالية في وقتٍ يسابق فيه الممثل المصري الزمن داخل استديو الأهرام، ويكثف ساعات التصوير لتصل إلى 14 ساعةً يوميًّا بهدف الانتهاء من تصوير المشاهد التي تتطلب مجهودًا تقنيًّا وفنيًّا عاليًا لاعتماد المسلسل على تيمة «تعدد الشخصيات»، إذ يُجسِّد شعبان أنماطًا دراميةً متنوعةً ما بين اللص، والطبيب، والرجل صاحب الكرامات، وهي أدوارٌ تستلزم دقةً كبيرةً في التحضير، وعمليات المونتاج اللاحقة.

ومسلسل «درش» يضم كوكبةً من النجوم، منهم ميرهان حسين، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، سلوى خطاب، هاجر الشرنوبي، غادة طلعت، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.