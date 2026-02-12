شاموسكا: صفقات التعاون تحتاج إلى وقت

أكد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، حاجة الصفقات الجديدة إلى الوقت لإظهار إمكانياتها.

وبعد الخسارة 1ـ2 من ضمك، الخميس ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، أشار البرازيلي إلى تطابُق مجريات المباراة مع توقُّعاته.

وقال: «كما توقَّعت، كانت صعبةً أمام خصمٍ في وضع حسَّاسٍ. لم ننجح في البناء الهجومي بالشكل المطلوب»، مستدركًا: «مع ذلك، أرى أننا كنا نستحق نتيجةً أفضل مما خرجنا به».

وحدَّد شاموسكا أولوياته خلال الأسبوع الذي يسبق مواجهة الفيحاء، 20 فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ 23، موضّحًا: «سنعمل خلال الأسبوع على استعادة المصابين، ومساعدة الجدد على الانسجام، وإعادة ترتيب الفريق».

وشدَّد قائلًا: «الجدد لم يحصلوا على الوقت الكافي لإظهار مستوياتهم، وما زال أمامنا وقتٌ من أجل ذلك»، مؤكدًا اهتمامه بتحسين أداء «السكري»، خاصَّةً في الجانب الدفاعي.

وردًّا على سؤالٍ صحافي عن حالة الظهير محمد محزري، الذي أصيب واستُبدِل اضطراريًّا خلال المباراة، أجاب شاموسكا: «سيتم تقييم حالته طبيًّا، وبناءً عليه سيتحدَّد مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفيحاء».