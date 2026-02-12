بعد بونو وسافيتش ونيفيش.. الهلال يجدد مع كوليبالي

جددت شركة نادي الهلال، الخميس، مع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى صيف العام المقبل.

وأعلن النادي، في بيانٍ له، عن إتمام مجلس إدارة الشركة، برئاسة الأمير نواف بن سعد، إجراءات تمديد عقد كوليبالي لمدة موسمٍ، وتوقيعهما على العقد داخل مقر النادي في الرياض.

وأشار البيان إلى إسهام السنغالي، منذ انضمامه من تشيلسي الإنجليزي صيف عام 2023، في حصد الفريق خمس بطولاتٍ، وتقديم نتائجَ إيجابيةٍ في كأس العالم للأندية، والوصول إلى دور الثمانية فيها.

وخلال الموسم الجاري، جدَّد النادي للمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط.

ومدَّد الهلال علاقته التعاقدية مع بونو وسافيتش حتى صيف 2028، ونيفيش حتى صيف 2029.

وانضمَّ كوليبالي «34 عامًا» إلى قائمة النجوم الهلاليين المُجدَّدِ لهم، وحصل على عقدٍ لموسمٍ إضافي، ينتهي صيف 2027.

ولعِب النجم الدولي السنغالي أكثر من 110 مباريات بقميص الفريق، وشارك في الفوز بدوري روشن السعودي 23ـ2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي للموسم ذاته، وكأس السوبر السعودي لموسم 24ـ2025، وكأس موسم الرياض في فبراير 2024.