دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تتحدى إيطاليا.. والبرتغال تصطدم بالنرويج

أسفرت قرعة دور المجموعات للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2026-2027 والتي سُحبت الخميس في بروكسل العاصمة البلجيكية على هامش كونجرس الاتحاد الأوروبي الـ50، عن وقوع فرنسا مع إيطاليا وبلجيكا إضافة إلى تركيا.

وستكون هذه النسخة الظهور الأول لمدرب جديد يخلف ديدييه ديشان على رأس المنتخب الفرنسي، على أن يُعيَّن بعد مونديال 2026 المقرر بين 11 يونيو و19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة «الديوك»، المتوّج باللقب عام 2021 وصاحب المركز الثالث في 2025، في المجموعة الأولى.

وتعيش إيطاليا أزمة كبيرة، إذ إنها مهددة بالغياب عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا لأنها فشلت في حجز البطاقة المؤهلة مباشرة بعد تخلفها خلف النرويج، لتضطر مجددًا إلى خوض الملحق في مارس المقبل.

وتغلبت إيطاليا على فرنسا في الدور الأول لدوري الأمم في 6 سبتمبر 2024 على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 3-1، قبل أن يرد الفرنسيون بقوة في ميلانو بالنتيجة ذاتها.

أما بلجيكا، فهي خصم معروف للفرنسيين، رغم أن «الشياطين الحمر» لم يهزموا «الديوك» منذ 2015، بينما تعول تركيا دائمًا على جماهيرها الحماسية.

وتضم المجموعة الثالثة الأصعب منتخبات إسبانيا، بطلة أوروبا وحاملة لقب ووصيفة دوري الأمم 2025، وكرواتيا وإنجلترا «الأسود الثلاثة» التي عادت إلى المستوى الأولى، إضافة إلى التشيك. في المقابل، ستكون ألمانيا وهولندا الأوفر حظًا في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا اليونان وصربيا. أما البرتغال، حاملة لقب النسخة الماضية، فستواجه الدنمارك والنرويج بقيادة إرلينج هالاند وويلز ضمن المجموعة الرابعة.

وستشهد نسخة 2026-2027 تغييرًا في الروزنامة، إذ تُجرى المباريات الست للدور الأول في فترتين فقط: أربع مباريات بين 24 سبتمبر و6 أكتوبر ومباراتان بين 12 و17 نوفمبر.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي الذي يتأهل إليه الأول والثاني في كل مجموعة، في 25 و30 مارس 2027، على أن يُجرى نصف النهائي والنهائي بين 9 و13 يونيو 2027.

شارك في سحب القرعة عدد من نجوم كرة القدم الأوروبيين السابقين، وهم الفرنسي باتريك فييرا والبلجيكي مبو مبينزا والبرتغالي بيبي والإسباني فيرناندو يورينتي.