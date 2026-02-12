جيسوس لـ «العقيدي»: مشاركتك وفق حاجتي

كشف لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ عن أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عقد اجتماعًا بالحارس الدولي نواف العقيدي، أكد له خلاله أنه عنصرٌ مهمٌّ ضمن حساباته الفنية في المرحلة الجارية.

وذكر المصدر ذاته، أن جيسوس أوضح للعقيدي أن مشاركته مع الفريق ستكون وفق حاجته الفنية، وبما يراه مناسبًا في المباريات، دون تحديد مواجهة معيَّنة، أو بطولة سيشارك فيها الحارس.

ومنذ طرد العقيدي بالبطاقة الحمراء في «ديربي الرياض» أمام الهلال، الذي خسره النصر 1ـ3، لم يلعب الحارس أساسيًّا، إذ حلَّ البرازيلي بينتو بدلًا منه، واستمرَّ في حراسة المرمى، وشارك في لقاء أركاداج التركمانستاني ضمن دوري أبطال آسيا 2، أمس الأول.

ووفق مصادر أخرى، واستنادًا إلى هذه المؤشرات، يُتوقَّع خروج الحارس الأساسي للمنتخب السعودي من النصر إلى نادٍ آخر، الصيف المقبل، من أجل ضمان مشاركته في المباريات.

وكان العقيدي الحارس الأساسي للنصر في الموسم الجاري، لكنَّ الأمر تغيَّر عقب خطأين، وقع فيهما خلال مباراتَي القادسية والهلال.

ولعب الحارس 11 مباراةً في «روشن» الموسم الجاري، واستقبل 12 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة في ثلاث مواجهات، ولم يشارك في بطولتَي كأس الملك، التي خرج منها النصر على يد الاتحاد، وبطولة دوري أبطال آسيا 2، التي ما زال الأصفر العاصمي ينافس فيها بعد فوره في ذهاب دور 16 على الفريق التركمانستاني.