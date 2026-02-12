يايسله يبعد 3.. حمد الله يعود

يُنتَظر أن يقود المغربي عبد الرزاق حمد الله خط هجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم في المباراة أمام الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر «الرياضية».

ويكشف الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الفريق، خلال الاجتماع الفني اليوم القائمة الأساسية لـ «الليوث» قبل توجُّه البعثة إلى ملعب المباراة. وفي جانب الأهلي، استبعد المدرب الألماني ماتياس يايسله المدافع التركي ميريح ديميرال، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ريكاردو ماتياس، رأس الحربة، من القائمة المغادرة إلى الرياض، الخميس، لملاقاة الشباب.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن إبعاد الثنائي البرازيلي بقرار فني من يايسله، فيما أفادت بتعذُّر ضم ديميرال إلى الرحلة بسبب حاجته إلى مزيد من الوقت لتجاوز إصابته. ويغيب التركي عن الأهلي منذ تعرُّضه لإصابة عضلية أمام الخليج، 20 يناير الماضي، في الجولة الـ 17.