بعد 5 أشهر.. الوقت البديل يرجّح القادسية

حسم فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصارًا في الوقت البديل للمرة الثانية ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بفضل هدفٍ قاتلٍ، أسقط به ضيفه نيوم 1ـ0، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الـ 22.

وسجَّل الهدف الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، برأسيةٍ في رابع دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وسبق للقادسية حسم فوزٍ واحدٍ في الدوري بعد الدقيقة 90، وجاء على حساب الخليج، 19 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة بنتيجة 2ـ1.

وبعد خمسة أشهرٍ، عاد لتحقيق انتصارٍ جديدٍ عن طريق الوقت القاتل، مضيفًا ثلاث نقاطٍ إلى رصيده.

وبخلاف هدفَيه في نيوم والخليج، سبق للقادسية التسجيل أربع مراتٍ أخرى في الوقت البديل، لكنْ التأثير اقتصر فقط على تأكيد الانتصار، وليس تحقيقه.

واستعاد الفريق الشرقاوي نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية 1ـ1 أمام الفتح.

وبعد تحقيقه انتصاره الـ 14 في المجمل ضمن بطولة الدوري، رفع رصيده إلى 47 نقطةً، وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، الذي لم يلعب مباراته في الجولة الجارية بعد.

من جهته، عاد نيوم إلى التعثر مجدَّدًا بعد انتصارين، تخللهما تعادلٌ في الجولات الثلاث الماضية، وتجمَّد رصيده عند 28 نقطةً، وبقي ثامنًا بفارق نقطتين أمام الخليج، الذي سيلعب مع الرياض، السبت، ضمن منافسات الجولة الجارية.